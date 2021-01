The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.01.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2021





ISIN Name

CA13740H1001 CANDENTE GOLD CORP.

LU0144644332 FTIF FR.GBL S.M.CAP AA

US26140E6005 DPW HOLDINGS INC. DL-,001

US7591EPAK68 REGIONS FINANCIAL 16/21

ZAE000067120 AFRICAN OXYGEN LTD RC-,05

