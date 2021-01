In der letzten Woche verzeichneten die internationalen Aktienmärkte eine marginal abgeschwächte Tendenz, so dass der MSCI WORLD (Euro)-Index entgegen unseren Erwartungen kein klares und nachhaltiges neues Allzeithoch zu markierte. Der Index gab im Wochenverlauf um - 0,1 % nach.Die in der vorletzten Woche von politischer Seite noch stark unterstützenden Nachrichten der anstehenden Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Biden wie auch des zeitgleich eingeleiteten Amtsenthebungs- und künftigen Amtssperrungs-Verfahrens gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump konnten die Aktienmärkte in der zurückliegenden Woche nicht weiter beflügeln.Lediglich die lokalen Aktienmärkte in China und Hongkong verzeichneten in der letzten Woche eine ungebrochene Fortsetzung ihrer schon seit Wochen bestehenden Hausse, was trotz gleichzeitigen immer stärkeren Vorgehens der chinesischen Regierung gegen vermeintliche missbräuchliche Wettbewerbs- und Finanzmarkt-Positionsausnutzungen einzelner Großkonzerne (allen voran ALIBABA, weit weniger dagegen TENCENT) vor allem den zuletzt immer stärker ausgefallenen Wirtschaftsdaten in China zuzuschreiben war.

Den vollständigen Artikel lesen ...