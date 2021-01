Bereits im Juli 2020 kamen die ersten Gerüchte über einen zukünftigen Börsengang der SAP-Tochter Qualtrics auf. Nun wird es konkret: Schon Ende Januar wird der Gang aufs Börsenparkett erwartet.Aufgrund der hohen Nachfrage setzte das Software Unternehmen nun auch selbstbewusst seine Preise hoch. Im Gegensatz zum Dezember, in dem Qualtrics noch eine Preisspanne von 20 und 24 Dollar vorgab, sind nun Emissionspreise zwischen 22 bis 26 Dollar vorgesehen, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Börsenprospekt zu entnehmen ist. Läuft alles nach Plan, könnte das Unternehmen so einen Börsenwert von 13,3 Milliarden Dollar erzielen, fast doppelt so viel wie der Walldorfer DAX-Konzern vor mehr als 2 Jahren für den Software- Anbieter ausgeben wollte. Das Warten hat sich also sichtlich gelohnt.

Den vollständigen Artikel lesen ...