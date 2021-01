Morgen steht die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden an, und heute äußert sich schon mal seine wahrscheinlich neue Finanzministerin Yellen zu den Herkules-Aufgaben, die (nicht nur) in der US-Finanzpolitik anstehen. Als frühere US-Notenbankvorsitzende dürfte sie die dafür komplementäre Geldpolitik ja gut genug kennen. Interessant für den Markt dürften vor allem Hinweise darauf sein, wie sie bei dem riesigen Finanzierungsbedarf der Biden-Administration die Entwicklung der Zinsen sieht bzw. was sie bereit ist, diesbezüglich zu tolerieren, ein Werteraster aus Handlungsschwellen sozusagen.Daneben läuft die Corona-Pandemie auch in den USA weiter und inzwischen zeigen sich auch bei den derzeit zugelassenen Impfstoffen erste "Reaktionen'. Auf jene, welche bei bestimmten Dosen des Impfstoffes von Moderna (US60770K1079) auftreten, hatten wir ja bereits gestern und heute berichtet. Denn am 17.01.2021 hatte der Chef-Epidemiologe des US-Bundesstaates Kalifornien, Dr. Erica S. Pan, auf der Webseite des "California Department of Public Health' mitgeteilt, dass man die Verwendung des Moderna Corona-Impfstoffes 41L20A aussetzen sollte, um die allergischen Reaktionen darauf genau zu untersuchen.

