Die Preisträger der diesjährigen ADAC Camping Awards stehen fest. In der erstmals virtuell durchgeführten ADAC Camping Gala wurden am Dienstagabend die Gewinner der wichtigsten Camping-Auszeichnung Europas gekürt. Uwe Frers, Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH: "Die ADAC Camping Awards sind so etwas wie der Ritterschlag der Campingbranche für die ausgezeichneten Camping-Unternehmen." Eine international besetzte Kommission aus 40 Camping-Experten hatte die Preisträger unter hunderten von Vorschlägen aus der Campingbranche ermittelt. Die ADAC Camping Awards 2021 wurden in vier thematischen Kategorien vergeben, zusätzlich wurde eine Persönlichkeit der Branche in die Hall of Fame aufgenommen. "Die Award-Kategorien bilden vier wichtige Metatrends ab, wir suchen die Trendsetter der Branche", erläutert Uwe Frers. Die Preisträger messen sich in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, Innovation und Fortschritt, Demografischer Wandel und Barrierefreiheit sowie Online Marketing und Digitalisierung.Gewinner Kategorie "Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein": Camping le Paradis, FrankreichLaudator Henning Scholtz, Leiter Bereich Umweltzeichen bei der RAL gGmbH und verantwortlich für das EU ECOLABEL, sieht ein starkes Bedürfnis der Menschen zu naturnahem und nachhaltigem Reisen. "Die Menschen wollen einen anderen, nachhaltigen und umweltschonenden Tourismus", so Scholtz. Camping spiele dabei ein wichtige Rolle. In seiner Laudatio für Camping le Paradis betonte Scholtz, die nach ökologischen Gesichtspunkten orientierte Bewirtschaftung und das vorbildliche Wassermanagement des Platzes und fügte hinzu: "Neben dem schonenden und sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen wird das gesamte Team des Campingplatzes kontinuierlich für umweltbewusstes Handeln geschult und setzt sich tagtäglich dafür ein, diese Umwelt- und Qualitätsstandards zu erfüllen." Mehr Informationen zu Camping Le Paradis aus Saint-Léon-sur-Vézére, bei PiNCAMP, dem Onlineportal des ADAC: https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-le-paradis-saint-leon-sur-vezereWeitere Nominierte in der Kategorie "Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein" waren Camping Wirthshof aus Deutschland und Camping de Wildhoeve aus den Niederlanden.Gewinner Kategorie "Innovation und Fortschritt": Ferienparadies Natterer See, ÖsterreichRiesenfreude im beschaulichen Natters, unweit der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Das Ferienparadies Natterer See aus Natters, Österreich, überzeugte mit seinen innovativen Übernachtungskonzepten. Der renommierte Trend- und Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel begründete in seiner Laudatio die Entscheidung für das Ferienparadies Natterer See mit den Worten: "An diesem ganz besonderen Ort ist es gelungen, innovative Architektur und ein kreatives Nutzungskonzept mit einem beeindruckenden Panorama zu verbinden. Ich würde das mit meinen Worten als ein stimmiges Gesamtkunstwerk beschreiben." Weitere Informationen: https://www.pincamp.de/campingplaetze/ferienparadies-natterer-seeWeitere für die Kategorie "Innovation und Fortschritt" nominierte Campingplätze waren Camping Huttopia de Roos aus den Niederlanden und Marina di Venezia Camping aus Italien.Gewinner Kategorie "Demografischer Wandel und Barrierefreiheit": Parque Cerdeira, PortugalLaudator Roberto Vitali, Gründer und Geschäftsführer der Organisation Village for All, ist ein anerkannter Experte für demografischen Wandel und Barrierefreiheit im Tourismus. Vitali berät mit seiner Organisation touristische Unternehmen und insbesondere die Campingbranche wie sie "nachhaltig mehr Profite erwirtschaften, in dem Sie Ihr Angebot für alle Zielgruppen öffnen." In seiner Ansprache für Parque Cerdeira lobte Vitali den selbstverständlichen Umgang der Portugiesen mit dem Camping-für-Alle-Konzept: "Auf Parque Cerdeira werden alle Bereiche und Aktivitäten auf und abseits der Campinganlage für Besucher und Gäste aller Altersklassen, mit oder ohne Einschränkungen, zugänglich gemacht. Das ist vorbildlich." Weitere Informationen unter: https://www.pincamp.de/campingplaetze/parque-de-campismo-de-cerdeira (https://www.pincamp.de/campingplaetze/parque-de-campismo-de-cerdeira)Weitere Nominierungen in der Kategorie "Demografischer Wandel und Barrierefreiheit" gingen an Eurocamping Zedano, Deutschland und 50plus Campingpark Fisching, DeutschlandGewinner Kategorie "Online Marketing und Digitalisierung": Aminess Maravea Camping Resort, KroatienLaudator Oliver Grützner, Head of Tourism & Leisure des TCS (Touring Club Schweiz), betonte die enorme Bedeutung der Digitalisierung und der Online-Buchbarkeit bei der Erschließung neuer Vertriebswege und der Ansprache neuer Zielgruppen. Grützner lobte in seiner Ansprache den souveränen Einsatz der sozialen Medien im Online-Marketing-Mix des Aminess Maravea Camping Resorts. Er hob besonders die vielen benutzerfreundlichen digitalen Features, wie die Online-Reservierung von Restaurantplätzen oder die Online-Buchung von Fitness-Kursen und Ausflügen, hervor. Grützner: "Das ist ein echter Mehrwert für die Campinggäste." Auch das mehrsprachige Online-Buchungssystem für Standplätze und Mietunterkünfte überzeugte die Jury. Weitere Details: https://www.pincamp.de/campingplaetze/aminess-maravea-camping-resortWeitere Nominierte in der Kategorie "Online Marketing und Digitalisierung": Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Deutschland und Alannia Resort Els Prats, SpanienAufnahme in "Hall of Fame": Anton HarmsHöhepunkt des Gala-Abends war die Verleihung der Auszeichnung Hall of Fame an den langjährigen BVCD-Präsidenten und Camping-Visionär Anton Harms. Der letztjährige Preisträger, der holländisch-italienische Campingunternehmer Loek van de Loo, betonte in seiner Laudatio die einigende Persönlichkeit und Weitsicht des langjährigen Geschäftsführers des Alfsee Ferien- und Erlebnisparks: "Schließlich ist er ein Mann, der die Entwicklung des Campings in seiner Heimat und in Europa entscheidend mitbestimmt und begleitet hat. Ein Mann, der immer daran interessiert war und ist, den Markt gemeinsam mit anderen zu entwickeln - auch mit Wettbewerbern." Van de Loo würdigte besonders Harms Engagement in der Politik sowie dessen Verdienste während seiner langjährigen, segensreichen Amtszeit als Präsident des BVCD (Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland).Die Preisverleihung der ADAC Camping Awards 2022 ist wieder als Live-Event im Rahmen der ADAC Camping Gala auf der CMT in Stuttgart im Januar 2022 geplant.ServicePiNCAMP Magazin-Beitrag zu den ADAC Camping AWARDS 2021 https://ots.de/lTzA0zFotos, Dokumente und AbbildungenFotos, Dokumente und Grafiken zum Download unter http://presse.pincamp.de. Die Rechte für Fotos und Abbildungen liegen bei der ADAC Camping GmbH. Veröffentlichung erlaubt unter Nennung der Quelle (Print: www.pincamp.de, Online: Link auf https://www.pincamp.de).Über PiNCAMPPiNCAMP (www.pincamp.de (https://www.pincamp.de/)) ist die digitale Campingplattform der ADAC SE. Das Portal listet mehr als 2.100 online buchbare Campingplätze in Deutschland und Europa - dazu alle Inhalte des ADAC mit mehr als 10.000 Campingplätzen, 8.000 Reisezielen in ganz Europa sowie 30.000 Nutzerbewertungen. Diese Informationen vereint PiNCAMP zu einem inspirierenden Service- und Content-Angebot bestehend aus News, Reiseberichten, Interviews, Fahrzeug-Tipps und direkten Buchungsmöglichkeiten. Zudem prüfen ADAC-Experten im Rahmen jährlicher, objektiver Inspektionen die Qualität der Campingplätze. Die Plattform finanziert sich u.a. über B2B-Services für Betreiber, Verbraucher nutzen PiNCAMP kostenfrei. Geleitet wird das Berliner Unternehmen von Tourismus- und Startup-Experte Uwe Frers.