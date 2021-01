Microsoft investiert zwei Millionen US-Dollar in das kalifornische Selbstfahr-Startup Cruise. Es ist nicht die erste Investition des Software-Herstellers in diesem Bereich. Auch Microsoft will am Geschäft mit selbstfahrenden Autos teilhaben. Dazu steckt der Redmonder Konzern rund zwei Milliarden Dollar im Rahmen einer größeren Finanzierungsrunde in den zum Autokonzern General Motors gehörenden Waymo-Konkurrenten Cruise. Das haben beide Unternehmen übereinstimmend mitgeteilt. Cruise jetzt 30 Milliarden Dollar wert Neben Microsoft beteiligten sich auch der japanische...

