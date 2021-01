Unterföhring (ots) - "Winter is coming, Winterscheidt is leaving!" Er ist der erste Kandidat, der Joko die Show stiehlt: Thomas Gottschalk setzt sich am Dienstagabend im Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" durch und gewinnt die Show - im wahrsten Sinne. Thomas Gottschalk wird am kommenden Dienstag, 26. Januar 2021, um 20:15 Uhr die ProSieben-Quizshow moderieren und damit den Job von Joko Winterscheidt übernehmen.Der ehemalige Quizmaster Joko wird ab sofort zum Kandidaten und versucht neben seinen prominenten Herausforderern Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Wildcard-Gewinnerin Lily zu punkten, um seine Show zurückzugewinnen."Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?" - Dienstag, 26. Januar 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4816440