Die Dienstleistungen werden im Frühjahr 2021 eingeführt und ermöglichen es US-Kunden, Geld lokal und global zu versenden.

Walmart (NYSE:WMT), das weltweit größte Einzelhandelsunternehmen und Western Union (NYSE:WU), ein weltweit führendes Unternehmen für grenz- und währungsübergreifende Geldbewegungen und -zahlungen, haben heute über eine neue Vereinbarung informiert, die es zum ersten Mal möglich macht, Western Union Money Transfers an Walmart-Standorten in den USA durchzuführen. Diese Vereinbarung bringt eine größere Auswahl und einen Mehrwert für Millionen von Kunden. Die Dienstleistungen umfassen inländische und internationale Geldtransfer, Begleichung von Rechnungen und Zahlungsanweisungen. Die Dienstleistungen, deren Rollout für Frühjahr 2021 geplant ist, werden in mehr als 4.700 Walmart-Filialen angeboten werden.

Über die globale, grenz- und währungsübergreifende Plattform von Western Union, die 200 Länder und Gebiete weltweit erreicht, können Walmart-Kunden Geld an Familienangehörige und geliebte Menschen fast überall auf der Welt überweisen. Kunden haben die Möglichkeit, sich ihr Geld innerhalb von Minuteni an mehr als 550.000 Verkaufsstellen oder auf Milliarden von Bankkonten, Mobilen Geldbörsen oder Karten auszahlen zu lassen.

Millionen von Amerikanern verlassen sich auf die transparente "Every Day Low Price"-Strategie von Walmart, die es den Kunden ermöglicht, wichtige finanzielle Aktivitäten über ein Marktplatzangebot abzuwickeln. Mit der Aufnahme von Western Union haben Walmart-Kunden nun mehr Auswahl, Komfort und Zugangsmöglichkeiten als je zuvor.

"Walmart ist viel mehr als nur ein Ort, an dem Kunden einkaufen. Für Millionen von Kunden ist es auch ein Ort, dem sie in Bezug auf ihre finanziellen Bedürfnisse vertrauen", sagte Wilbert Noronha, Vice President of Financial Services bei Walmart.

"Wir freuen uns sehr, bald damit beginnen zu können, Western Union Geldtransferservices in Walmart-Filialen landesweit anzubieten und gemeinsam Familien und Freunde weltweit über die globale Geldtransferplattform von Western Union zu verbinden."

Jean Claude Farah, Präsident vom Global Network bei Western Union, sagte: "Wir freuen uns, mit dem weltgrößten Einzelhändler Walmart zusammenzuarbeiten und noch mehr Kunden in den USA und auf der ganzen Welt unsere besten Dienstleistungen für Geldtransfers und den Zahlungsverkehr anzubieten Farah fügte hinzu: "Zusammen mit Walmart haben wir das gemeinsame Ziel, unsere Kunden zu unterstützen, die sich darauf verlassen, Geld zu senden, um alltägliche Käufe zu tätigen, einschließlich lebenswichtiger Dinge wie Gesundheitsvorsorge und Lebensmittel. In einer Zeit, in der Geschwindigkeit, Sicherheit, Bequemlichkeit und Vertrauenswürdigkeit alles bedeuten, bieten wir unseren Kunden bei jeder Transaktion mehr Einfachheit, Zuverlässigkeit, Zugänglichkeit und Vertrauen."

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Walmart daran, seinen Kunden die Finanzdienstleistungen zu bieten, die sie brauchen und zwar bei den Anbietern, die sie wollen und das zu transparenten Preisen. Seit 2014 haben die Kunden von Walmart zudem mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar über die Marktplatz-Finanzdienstleistungsangebote gespart.

Die Zusammenarbeit zwischen Walmart und Western Union setzt das langjährige Engagement der beiden Unternehmen, einen Mehrwert zu bieten und die finanzielle Verbindungen zu fördern, fort.

Über Walmart

Walmart Inc. (NYSE: WMT) hilft Menschen auf der ganzen Welt, Geld zu sparen und besser zu leben jederzeit und und überall in Einzelhandelsgeschäften, online und über ihre mobilen Geräte. Jede Woche besuchen über 265 Millionen Kunden und Mitglieder rund 11.400 Geschäfte unter der Flagge von 55 Marken in 26 Ländern und eCommerce-Websites. Mit einem Umsatz von 524 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2020 beschäftigt Walmart weltweit über 2,2 Millionen Associates. Walmart ist weiterhin führend in den Bereichen Nachhaltigkeit, unternehmerische Philanthropie und Beschäftigungsmöglichkeiten. Weitere Informationen über Walmart finden Sie unter https://corporate.walmart.com, auf Facebook unter https://facebook.com/walmartand auf Twitter unter https://twitter.com/walmart.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE:WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsübergreifende Geldbewegungen und Zahlungen. Die Omnichannel-Plattform des Unternehmens verbindet die digitale und physische Welt und ermöglicht es Verbrauchern und Unternehmen mit Schnelligkeit, Einfachheit und Zuverlässigkeit, Geld zu senden, zu empfangen und Zahlungen zu tätigen. Mit Stand vom 30. September 2020 umfasste das Netzwerk von Western Union mehr als 550.000 Standorte in Einzelhandelsvertretungen, die in mehr als 200 Ländern und Regionen Markendienste anbieten und Geld an Milliarden von Konten senden können. Darüber hinaus ist westernunion.com, der am schnellsten wachsende Kanal im Jahr 2019, in mehr als 75 Ländern und zusätzlichen Regionen verfügbar, um Geld weltweit zu bewegen. Mit unserer globalen Reichweite bewegt Western Union Geld, um Familien, Freunde und Unternehmen finanziell zu verbinden und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.westernunion.com

