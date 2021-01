DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 13.859 Pkt - OHB unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Dienstagabend von einem lebhaften Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss zu berichten gewusst. Sinnbildlich dafür habe die rege gehandelte Aktie von OHB gestanden. Der Bremer Satellitenbauer ist laut Medienberichten bei dem EU-Bieterwettbewerb um die zweite Generation der GPS-Alternative Galileo leer ausgegangen. Die Titel wurden am Abend 5 Prozent niedriger getaxt. "Die Titel hatten aber auch schon deutlicher im Minus gelegen", so der Marktteilnehmer.

Ceconomy wurden dagegen 2,5 Prozent fester gestellt. Die Mutter von Media Markt und Saturn hat im ersten Geschäftsquartal operativen Gewinn und Umsatz gesteigert.

Der Industriedienstleister Bilfinger verliert den langjährigen CEO Tom Blades. Der Manager wird sein Mandat als Mitglied des Vorstandes und Vorstandsvorsitzenden mit sofortiger Wirkung niederlegen. Die Titel verloren 1,3 Prozent.

Atoss wurden 5 Prozent fester gestellt - bei allerdings ziemlichen dünnen Umsätzen. Das Unternehmen hat das Wachstum im vierten Quartal beschleunigt und die Jahresprognose übererfüllt. Den Ausblick für das laufende Jahr wurde angehoben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.859 13.815 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

