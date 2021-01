Johns Manville (JM), ein globaler Hersteller von Bau- und Spezialprodukten und ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, gab heute bekannt, dass Katherine (Katie) Albery mit Wirkung zum 1. Februar die Stelle des Vizepräsidentin und Syndikusanwältin übernimmt.

"Katie ist eine talentierte Anwältin, die für Johns Manville eine hervorragende Syndikusanwältin sein wird", sagte Bob Wamboldt, President und CEO. "Sie hat ein ausgezeichnetes Urteilsvermögen und wird jahrelange Erfahrung in der Unterstützung verschiedener JM-Unternehmen und anderer wichtiger Projekte in ihre neue Rolle einbringen. Sie wird eine großartige Ergänzung unseres Führungsteams sein."

Albery wird von Cindy Ryan übernehmen, die Ende 2020 bekannt gab, dass sie nach 19 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand eintreten will. Ryan wird ihre Führungsrolle verlassen, JM jedoch weiterhin in mehreren wichtigen Initiativen beraten.

Albery kam 2012 zu Johns Manville und unterstützte das Geschäft mit technischen Produkten des Unternehmens rechtlich. Später übernahm sie eine ähnliche Rolle für das Geschäft mit Isolationssystemen von JM. In ihrer neuen Rolle wird Albery für die Leitung der JM-Organisationen für Recht, Risikomanagement sowie Umwelt, Gesundheit und Sicherheit verantwortlich sein und in wichtigen Fragen eng mit Führungskräften im gesamten Unternehmen zusammenarbeiten.

Bevor sie zu Johns Manville kam, war Albery Senior Corporate Counsel bei CenturyLink. Davor war sie als Corporate Counsel bei Qwest Communications und als Associate bei Hogan Hartson (heute bekannt als Hogan Lovells) tätig.

Albery erwarb einen Bachelor-Abschluss in Englisch am Boston College und einen J.D.-Abschluss an der Northwestern University. Während ihrer Zeit bei JM erhielt sie ein Zertifikat der Yale School of Management für den Abschluss des Executive-Kurses "Leading and Managing Globally" ("Global führen und verwalten"). Albery und ihre Familie leben in Denver.

Über Johns Manville

Johns Manville, ein Unternehmen der Berkshire Hathaway-Gruppe (NYSE: BRK.A, BRK.B), ist ein führender Hersteller und Vermarkter von Bau- und Spezialprodukten der Spitzenklasse. Das Unternehmen mit Sitz in Denver besteht seit 1858, verzeichnet einen Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar und nimmt auf sämtlichen Schlüsselmärkten, auf denen es tätig ist, eine führende Stellung ein. JM beschäftigt 8.000 Mitarbeiter und betreibt 46 Fertigungsanlagen in Nordamerika, Europa und China. Weitere Informationen finden Sie unter www.jm.com.

