Insgesamt läuft bereits seit Mitte 2019 eine Stabilisierungsphase in dem seit 2018 bestehenden Abwärtstrend bei 3M ab. Zwar drückte der Corona-Crash das Papier zeitweise auf 114,04 US-Dollar abwärts, schnell konnte sich der Wert aber wieder in seine vorherige Handelsspanne von über 150,00 US-Dollar erholen. Gegen Ende des Jahres 2020 konnte sogar der vorausgegangene Abwärtstrend überwunden werden, höher als der 200-Wochen-Durchschnitt konnte 3M jedoch nicht mehr zulegen und musste zuletzt wieder deutliche Verluste einstecken. Diese scheinen aber direkt am 50-Wochen-Durchschnitt (EMA 50) um 165,70 US-Dollar sowie den vorherigen Abwärtstrend ein Ende gefunden zu haben. Die Kerze aus der abgelaufenen Woche in Form eines Doji spricht ebenso für eine Trendwende an der Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...