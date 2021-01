Der Rüstungselektronik-Hersteller will mit einem Zukauf in Österreich sein Angebot für die militärische Aufklärung erweitern.Das Unternehmen übernimmt Sail Labs, einen Anbieter von Technologien zur automatischen Erfassung und Auswertung großer Datenmengen. Die Sail-Labs-Software sammelt öffentlich verfügbare Daten und Informationen, etwa aus Radio, Fernsehen oder Internet, übersetzt sie automatisch aus 30 Sprachen, analysiert die Inhalte und macht sie so für militärische Führungsstäbe oder Nachrichtendienste nutzbar. Sail Labs soll der Kern der neuen Sparte Hensoldt Analytics werden. Zum Kaufpreis wurde nichts bekannt.



