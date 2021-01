Medienmitteilung, 20. Januar 2021

NOVAVEST Real Estate AG nominiert Daniel Ménard für die Wahl in den Verwaltungsrat anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2021

Der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG(SIX Swiss Exchange: NREN) wird den Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft anlässlich der am 24. März 2021 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung die Zuwahl von Daniel Ménard als nicht-exekutiven und unabhängigen Verwaltungsrat vorschlagen.

Daniel Ménard (Schweizer, Jahrgang 1962) hat an der ETH Zürich Architektur studiert und ist Dipl. Arch. ETH SIA Reg A. Im 2008 hat er die mépp ag in Zürich gegründet und ist Partner und Verwaltungsratspräsident dieses Architekturunternehmens. Das Arbeitsspektrum von mépp umfasst vielfältige architektonische Aufgaben: Wohnungsbauten, Industrie, Bürohäuser, Umbauten sowie die Erhaltung und Erneuerung denkmalgeschützter Bauwerke. www.mepp.ch

Von 1993 bis 2008 war Daniel Ménard Partner und Verwaltungsratspräsident der werkhof ag, Zürich, und in den Jahren 2000 bis 2005 war er als Dozent für Bauorganisation und von 2009 bis 2016 als Dozent für Immobilienökonomie an der ETH Zürich tätig.

Gian Reto Lazzarini, Verwaltungsratspräsident der Novavest Real Estate AG, sagt: «Wir freuen uns sehr, unseren Aktionärinnen und Aktionären mit Daniel Ménard eine ausgewiesene Immobilienpersönlichkeit zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Mit seiner langjährigen und breiten Architektur- und Immobilienerfahrung ist er eine optimale Ergänzung des bestehenden Verwaltungsrats.»

Kontaktperson:

Peter Mettler

Chief Executive Officer

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).