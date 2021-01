The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.01.2021ISIN NameDE000HLB3886 LB.HESS.THR.CARRARA01P/20US06051GGY98 BANK AMERI. 2022 FLRDE000HLB3845 LB.HESS.THR.CARRARA01M/20XS1351586588 TECHNIPFMC 16/21 CVXS1023268573 BAYER AG 14/21 MTNUS61747WAF68 MORGAN STANLEY 2021US06051GGX16 BANK AMERI. 2022 FLRXS1757442071 LEASEPLAN 18/21 FLR MTNXS1374414891 NATIONWIDE BLDG 16/21 MTNXS1384762271 SATO 16-21 MTNXS1748883458 TRICERATOPS CAP. 18/21PL0000106068 POLEN 10-21 FLRUS45950KCM09 INTL FIN. CORP. 18/21 MTNXS1555825378 JAGUAR LAND R.A.17/21REGSDE000DK0EWN1 DEKA MTN SERIE 7532US961214DV21 WESTPAC BKG 18/21 FLRUS961214DU48 WESTPAC BKG 18/21US718172BS71 PHILIP MORRIS INTL 16/21XS0708813810 GAZ CAPITAL 11/21MTN REGSUS89114QBX51 TORONTO-DOM. BK 18/21 MTNXS0409749206 EL. FRANCE 09/21 MTNUS368266AQ59 GAZ CAPITAL 2021 MTN 144AUS89114QBW78 TORONTO-DOM.BK18/21MTNFLRDE000HLB5J83 LB.HESS.THR.CARRARA01O/18DE000NLB87F9 NORDLB 3 PH.BD.06/17ES0413211121 BBVA SA 06/21DE000LB06FF5 LBBW STUFENZINS 16/21DE000LB1P0A1 LBBW DL-STUFENZINS 18/21CH0122955377 DNB BOLIGKRED. 11/21 MTNDE000HLB07H5 LB.HESS.-THR.IS.04A/2014DE000HLB1A60 LB.HESS.-THR. IHS 16/21FR0010949404 STENTYS EO -,03