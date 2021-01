Seit kurz vor Weihnachten fliegen in den USA wieder Flugzeuge vom Boeing-Typ 737 Max. Das fast zweijährige Flugverbot wurde von der US-Flugaufsichtsbehörde FAA nach Umbaumaßnahmen und etlichen Tests wieder aufgehoben. Am Dienstag hat auch die EASA grünes Licht für die beliebten Kurz- und Mittelstrecken-Flieger signalisiert. Die Boeing-Aktie reagierte mit einem satten Kursaufschwung. Zwar liegt der Flugverkehr coronabedingt weiterhin am Boden. Doch Boeings Krisenjet 737 Max wird auch in Europa demnächst ...

