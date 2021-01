The following instruments on XETRA do have their first trading 20.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.01.2021Aktien1 JP3484400001 Daishinku Corp.2 US3580101067 Frequency Electronics Inc.3 US5314652018 Liberty Tripadvisor Holdings Inc.4 JP3677200002 Nisshin Oillio Group Ltd.5 US75282U1043 Ranger Energy Services Inc.6 US9682233054 Wiley [John] & Sons Inc.7 CA87975Q1000 Temas Resources Corp.8 JP3131430005 Aeon Mall Co. Ltd.9 JP3142300007 Ichiyoshi Securities Co. Ltd.10 JP3253900009 Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.11 JP3651400008 Namura Shipbuilding Co. Ltd.12 JP3843400007 North Pacific Bank Ltd.13 CA1033101082 Boyd Group Services Inc.14 GB0003340550 Feedback PLC15 CA98387F1036 Xali Gold Corp.16 US05150X1046 Ault Global Holdings Inc.Anleihen1 XS2288098291 International Bank for Reconstruction and Development2 XS2290960876 Total S.E.3 CH0506071387 Valiant Bank AG4 ES0865936019 ABANCA Corporación Bancaria S.A.5 FR0014001MX9 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]6 AT0000A2N837 Erste Group Bank AG7 XS2287912450 Verisure Holding AB8 FR0014001MN0 BPCE SFH9 FR0014001MO8 BPCE SFH10 XS2289587862 European Investment Bank (EIB)11 DE000A162BC2 Landesbank Berlin AG12 IT0005433757 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.13 DE000RLP1254 Rheinland-Pfalz, Land14 SE0015243415 Swedish Covered Bond Corp., The15 XS2290960520 Total S.E.16 XS2289588167 Vereinigte Mexikanische Staaten17 XS2127864622 Zhejiang Expressway Co. Ltd.18 DE000DK0YUA0 DekaBank Deutsche Girozentrale19 DE000DK0YT98 DekaBank Deutsche Girozentrale20 XS2276741308 European Bank for Reconstruction and Development21 DE000HLB4025 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 XS2289841087 Volkswagen International Finance N.V.