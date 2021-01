DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Inmitten drakonischer Sicherheitsvorkehrungen tritt der neue US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (12.00 Uhr Ortszeit; 18.00 Uhr MEZ) sein Amt an. Der Nachfolger von Donald Trump wird auf den Stufen des Kapitols seinen Amtseid ablegen. In seiner Antrittsrede will der 78-jährige US-Demokrat zur Versöhnung der gespaltenen Nation aufrufen. Zwei Wochen nach der Erstürmung des Kapitols durch radikale Trump-Anhänger und angesichts der Sorge vor neuer Gewalt gelten für die Zeremonie strikte Sicherheitsmaßnahmen.

Das Kapitol wurde weiträumig abgesperrt, in der Hauptstadt Washington werden mehr als 20.000 Nationalgardisten im Einsatz sein. Trump wird der Amtseinführung seines Nachfolgers entgegen der Tradition nicht beiwohnen: Der scheidende Präsident wird am Morgen (ab 7.00 Uhr Ortszeit; 13.00 Uhr MEZ) zu seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida fliegen. Der Rechtspopulist hat Biden nach wie vor nicht zu dessen Wahlsieg gratuliert und wird sich wegen der Kapitol-Erstürmung bald einem Impeachment-Prozess im Senat stellen müssen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh

22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.804,00 +0,08% Nasdaq-100-Indikation 13.065,50 +0,17% Nikkei-225 28.523,26 -0,38% Hang-Seng-Index 29.869,82 +0,77% Kospi 3.114,55 +0,71% Shanghai-Composite 3.577,10 +0,30% S&P/ASX 200 6.770,40 +0,41%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

In einer engen Spanne uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, allerdings hatten die meisten Aktienmärkte der Region schon am Dienstag kräftige Kursgewinne verzeichnet. Dazu kommt, dass der Dollar auf breiter Front etwas nachgegeben hat, was ungünstig für die asiatischen Exporteure ist. In Sydney legte die Aktie des Bergbaukonzerns BHP um 0,9 Prozent zu, nachdem das Unternehmen Produktionszahlen für sein erstes Geschäftshalbjahr vorgelegt hatte. Bei einigen Rohstoffen ging die Produktion zwar zurück, doch war dies vorübergehenden Einflüssen geschuldet, die sich nicht wiederholen dürften. Insgesamt seien die Zahlen solide, sagen Analysten. In Hongkong springen die Aktien von Alibaba um 5,7 Prozent nach oben. Unternehmensgründer Jack Ma, von dem es in den vergangenen drei Monaten kein Lebenszeichen gab, ist nun wieder aufgetaucht. Er sprach am Mittwoch per Videoschalte auf einer Veranstaltung. Mas Verschwinden wird im Zusammenhang gesehen mit einer kritischen Rede des Alibaba-Gründers im Oktober. In Reaktion darauf war der geplante milliardenschwere Börsengang der Alibaba-Tochter Ant Group von den chinesischen Behörden in letzter Minute gestoppt worden. Ebenfalls in Hongkong rücken Geely um 5,6 Prozent vor. Der chinesische Autohersteller profitiert von der Zusammenarbeit mit Tencent. Für die schwergewichtige Tencent-Aktie geht es um 3,2 Prozent aufwärts.

US-NACHBÖRSE

Netflix stiegen um 12,6 Prozent, nachdem der Streaminganbieter Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt hatte. Im vergangenen Jahr überstieg die Zahl der Netflix-Abonnenten erstmals die Marke von 200 Millionen. Der Kurs von Ebay reagierte derweil kaum auf die Mitteilung des Unternehmens, dass es "strategische Optionen" für seine Korea-Tochter prüfe. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit Spekulationen, dass der koreanische Wettbewerber Coupang seinen Börsengang vorbereitet. Im Frühjahr hatte es auch schon Gerüchte gegeben, dass Coupang eine größere Beteiligung an Ebay Korea kaufen wolle.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.930,52 0,38 116,26 1,06 S&P-500 3.798,91 0,81 30,66 1,14 Nasdaq-Comp. 13.197,18 1,53 198,68 2,40 Nasdaq-100 12.996,54 1,50 192,60 0,84 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 1,233 Mrd Gewinner 1.979 1.020 Verlierer 1.194 2.144 Unverändert 81 77

Freundlich - Der Markt bewegte sich zwischen Unternehmenszahlen und der Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des US-Senats. Yellen kündigte an, ihr Hauptaugenmerk auf die Bedürfnisse von Amerikas Arbeitnehmern zu legen. Aus Marktsicht interessanter, aber nicht neu waren ihre Äußerungen zum Devisenmarkt. Sie räumte dem Markt bei der Wechselkursfindung des Dollar den Vorrang ein und erteilte einer Geldpolitik zur Schwächung des Greenbacks eine Absage. Für den Aktienmarkt waren die Hinweise auf das geplante Konjunkturpaket der neuen US-Regierung von zentraler Bedeutung. Bank of America und Goldman Sachs legten ihre Ergebnisse vor - und übertrafen die Erwartungen. Bank of America drehten im späten Geschäft um 0,7 Prozent ins Minus. Goldman Sachs sanken gar um 2,3 Prozent - trotz eines Gewinnsprungs. Im Handel verwies man auf die zuletzt deutlich gestiegene Marktkapitalisierung des Finanzkonzerns. Daher wurden die Verluste mit Gewinnmitnahmen erklärt. Boeing legten um 3,1 Prozent zu. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA will das Flugverbot für die Boeing 737 MAX in der kommenden Woche aufheben. Coherent schossen um 29,7 Prozent nach oben, nachdem Lumentum die Übernahme bestätigt hatte. Für die Lumentum-Titel ging es dagegen um 11 Prozent abwärts. Gamestop zogen um 10,8 Prozent an. Die Titel waren zuletzt in Sozialen Medien sehr hervorgehoben worden. Tesla kletterten mit den Yellen-Aussagen zur E-Mobilität um 2,2 Prozent. Zudem hatte der E-Automobilhersteller das erste in China gefertigte Modell Y ausgeliefert. GM legten um 9,7 Prozent zu. Microsoft investiert in die Tochter für selbstfahrende Autos. Gritstone haussierten um 248,5 Prozent, die Biotechnologiegesellschaft meldete Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 2,0 0,13 -105,7 5 Jahre 0,45 0,3 0,45 -147,4 7 Jahre 0,77 -0,4 0,77 -148,0 10 Jahre 1,08 -0,4 1,09 -136,0 30 Jahre 1,83 -0,2 1,84 -123,4

Sichere Häfen wie Anleihen waren nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stagnierte bei 1,08 Prozent. Die Yellen-Aussagen untermauerten die künftige Schuldenpolitik der Regierung. Die steigende Staatsverschuldung drücke tendenziell auf die Notierungen des Rentenmarktes, heiß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2148 +0,2% 1,2129 1,2092 -0,5% EUR/JPY 126,03 +0,0% 126,02 125,84 -0,1% EUR/GBP 0,8890 -0,1% 0,8895 0,8896 -0,5% GBP/USD 1,3666 +0,2% 1,3635 1,3593 -0,1% USD/JPY 103,74 -0,1% 103,90 104,07 +0,5% USD/KRW 1100,14 -0,2% 1102,37 1104,38 +1,3% USD/CNY 6,4661 -0,2% 6,4790 6,4886 -0,9% USD/CNH 6,4645 -0,3% 6,4811 6,4948 -0,6% USD/HKD 7,7518 -0,0% 7,7523 7,7522 -0,0% AUD/USD 0,7735 +0,5% 0,7694 0,7709 +0,4% NZD/USD 0,7137 +0,3% 0,7118 0,7128 -0,7% Bitcoin BTC/USD 35.506,75 -3,2% 36.671,25 36.595,75 +22,2%

Für den Dollar-Index ging es um 0,4 Prozent nach unten. Händler verwiesen auf die erhoffte kräftige Erholung der globalen Konjunktur und die verstärkten Impfungen. "Wir erwarten einen entsprechenden Rückgang der Nachfrage nach sicheren Häfen wie den US-Dollar", so die UBS. Der Euro kletterte nach den jüngsten Abgaben wieder über die Marke von 1,21 Dollar - gestützt auch von einem besser als erwartet ausgefallenen ZEW-Index.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,29 52,98 +0,6% 0,31 +9,8% Brent/ICE 56,24 55,90 +0,6% 0,34 +8,7%

Die Hoffnung auf eine möglicherweise anziehende Nachfrage im zweiten Halbjahr sorgte bei den Ölpreisen für Aufschläge. Einen wichtigen Katalysator dürfte das erwartete neue Konjunkturpaket der US-Regierung stellen. Ermutigend waren hier auch Daten aus China, wo die Raffinerien im Jahr 2020 rund 3 Prozent mehr produziert und damit einen neuen Rekordwert verzeichnet hatten. WTI kletterte um 1,2 Prozent auf 52,98 Dollar, Brent legte 1,8 Prozent auf 55,90 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.852,56 1.840,37 +0,7% +12,19 -2,4% Silber (Spot) 25,46 25,23 +0,9% +0,23 -3,6% Platin (Spot) 1.100,90 1.089,38 +1,1% +11,53 +2,9% Kupfer-Future 3,65 3,63 +0,5% +0,02 +3,8%

Der Goldpreis zeigte sich wenig verändert mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent auf 1.839 Dollar je Feinunze.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 20, 2021 01:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.