China holte heute früh die Verluste des gestrigen Tages wieder auf und hält die Stimmung im asiatischen Handel hoch. Der Terminmarkt entwickelt sich dagegen während der Nacht-Sitzung durchwachsen. Im Vorfeld der heutigen Amtseinführung von Präsident Biden ergibt sich ein sehr differenziertes Bild. Der DAX-Future wird 20 Minuten vor Eröffnung der europäischen Vorbörse -0,24 % tiefer bei 13.820 Punkten gesehen. Der Dow-Future notiert unverändert und der S&P 500 Future verzeichnet ein kleines Plus von 0,16 % auf 3.796 Punkte. Der Nasdaq-Future wird dagegen deutlich höher bei 13.057 Punkten (+0,55 %) gehandelt.Die Risk-On Stimmung in Frankfurt ließ den DAX erneut im Regen stehen. Der Blue Chip Index sank als einzige wichtige deutsche Benchmark und gab um -0,24 % auf 13.815,06 Punkte ab, obwohl die Gesamtstimmung am Markt sehr optimistisch war. BMW und Daimler belasteten den DAX, aber die größten Kursverluste verzeichneten die Aktien von adidas, die um -3,05 % auf 286,20 Euro fielen, und die Aktien der Deutschen Bank, die um -4,01 % auf 9,29 Euro abgaben.

