Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hielt sich die meiste Zeit des gestrigen Tages leicht im Plus. Erst kurz nach US-Handelsstart drehte er ins Minus und ging dann auch mit leichten Abschlägen von 0,24 Prozent aus dem Handel. Die geplanten Verschärfungen des Lockdown in Deutschland drückten etwas auf die Stimmung. Marktidee: Goldman Sachs. Goldman Sachs hat gestern Zahlen für das 4. Quartal 2020 vorgelegt. Die Bank konnte ihren Gewinn mehr als verdoppeln. Damit lag man auch deutlich über den Erwartungen der Analysten. In der Handelssparte sorgte das Aktiengeschäft, das um 40 Prozent wuchs, für einen deutlichen Anstieg. Die Aktie rutschte dennoch signifikant unter eine wichtige Widerstandslinie. Das Papier befindet sich damit im Korrekturmodus. Eine Ausdehnung des Rücksetzers würde nicht überraschen.