Kreise: Triebwerksbauer MTU hat Interesse an Rolls-Royce-Tochter ITP Aero OHB ist bei dem EU-Bieterwettbewerb um die zweite Generation der GPS-Alternative Galileo leer ausgegangen SNP Schneider und Rackspace Technology haben eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Atoss Software - Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz 2020 um 21% auf 86 Millionen Euro Ceconomy deutet trotz starkem Jahresstart Prognosesenkung an Bafin prüft strengere Überwachung der Deutschen Börse (HB) DIC Asset AG übertrifft Transaktionsziele für 2020 und nimmt sich auch für 2021 viel vor Bilfinger braucht neuen Chef - Optimismus für 2021 ASML hat in Q4 von einer starken Nachfrage profitiert und die eigenen Prognosen übertroffen BHP hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr ...

