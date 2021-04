Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Auch für den DAX wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Gestern schloss der DAX deutlich im Minus. Die Vorgaben aus Übersee machen für den heutigen Tag nicht gerade Mut. Die Wall Street in den USA verzeichnete kräftige Verluste. Bei den Einzelwerten geht es heute um Netflix, Altria, Boeing, CSX, ASML, Munich Re, Zalando, Evotec, Rheinmetall, Clean Energy Fuels und Juventus Turin. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.