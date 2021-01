NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt. Wegen steigender Treibstoffpreise und verlängerter Corona-Lockdowns reduzierte Analyst David Perry seine Prognosen für die europäischen Billigflieger der kommenden Jahre. Dies sowie die neuen Einschränkungen im Zuge des Brexit, denen viele Aktionäre nun ausgesetzt sind, ließen für Ryanair keine wesentlichen Vorteile mehr erkennen, die sein bisher positives Votum rechtfertigten, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 23:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 23:15 / GMT

