Heute wird der neue US-Präsident Joe Biden in Washington vereidigt. Vor dessen Amtseinführung tendiert der Goldpreis spürbar bergauf.Am Nachmittag wird in Washington der Machtwechsel vollzogen. Trump hat im Vorfeld bereits eine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt. Am gestrigen Dienstag gab es beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares leichte Abflüsse zu beobachten. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich nämlich von 1.177,63 auf 1.174,13 Tonnen reduziert. Auf die gestrige Rede der künftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...