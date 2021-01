Weiter zulegen konnte der heimische Markt, der ATX stieg bereits in den ersten Handelsminuten über die Marke von 3.000 Punkten, die er zuletzt im Februar 2020 übertroffen hatte, und konnte in der Folge weiter zulegen, gegen Ende musste er aber einen Teil der Gewinne wieder abgeben, schlussendlich verblieb ein Plus von 0,4% zum Handelsschluss. Zu den einzelnen Unternehmen gab es wenig Nachrichten, auch signifikante makroökonomische Meldungen blieben aus. Der Faserhersteller Lenzing plant die größte Photovoltaik-Freiflächenanlage Oberösterreichs, der bereits in den vergangenen Wochen starke Titel konnte weitere 2,4% zulegen. Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann rutschte im Frühhandel ins Minus, konnte aber die Verluste in weiterer ...

