Bei LENZING, dem österreichischen Hersteller von Cellulosefasern für Bekleidung und Hygieneprodukte, gilt: The trend is your friend. Der Kurs war im März 2020 wegen Corona bis auf 35,36 € abgestürzt, befindet sich aber spätestens seit Juli wieder operativ und charttechnisch auf Erholungskurs. Das weltweit aufgestellte Unternehmen setzt auf eine umweltfreundliche Produktion und nutzt zu 99 % Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Bis 2024 will LENZING (2019: 2,1 Mrd. € Umsatz und Ebitda 327 Mio. €) den Anteil von hochpreisigen Fasern am Gesamtumsatz auf 75 % anheben und so die schwankende Ertragskraft stabilisieren und steigern. BeimErgebnis je Aktie werden für 2021 (3,25 €) und 2022 (4,74 €) deutlich höhere Werte erwartet als 2020 (0,60 €). Damit bahnt sich eine Neubewertung der Aktie an, die 2017 ihr Allzeithoch bei 180 € erreicht hatte. Wer auf die Fortsetzung des laufendenAufwärtstrends spekulieren will, platziert ein Stop-Loss bei 94,40 €.



