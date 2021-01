Von wegen Gefängnis: Jack Ma ist nach mehreren Monaten erstmals wieder öffentlich aufgetreten. Damit hat sich die AKTIONÄR-Einschätzung bestätigt, dass Ma nur abgetaucht war und hinter den zahlreichen Spekulationen in Medien- und Finanzkreisen über ein "Verschwinden" Mas und eine Zerschlagung seines Imperiums kaum Substanz steckt.Chinesische Staatsmedien haben eine Video-Botschaft Mas verbreitet, mit der er sich den Berichten zufolge an 100 Lehrer im ländlichen Raum richtete. Ma kündigte in dem ...

