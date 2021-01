Der niederländische Chipausrüster ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215) will die Dividende um 15 Prozent auf 2,75 Euro anheben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 459,00 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,60 Prozent. Es ist die elfte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Da bereits eine Zwischendividende von 1,20 Euro im November bezahlt wurde, beträgt die Schlussdividende 1,55 ...

