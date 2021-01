Bei den Immobilienwerten kann die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), Vollzug melden: Transaktionsziele für 2020 durch sehr starkes Q4 erreicht. Und direkt fortgesetzt mit erstem Kauf in 2021. "Es geht was um" bei DIC Asset: Das segmentübergreifende Ankaufsvolumen lag bei 1,8 Mrd Euro, davon 213 Mio.Euro im Commercial Portfolio und 1.625 Mio Euro im Institutional Business. Auf der Verkaufsseite wurden mit einem Volumen von 242 Mio. Euro im Commercial Portfolio und 370 Mio. Euro im Institutional Business ebenfalls alle Ziele übertroffen. Und so ergibt sich ein eindrucksvolles Gesamtportfolio: Im ...

