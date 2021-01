Hamburg (ots) - Am 26. Februar startet er bei der RTL-Tanzshow "Lets Dance", in GALA (Heft 4/2021, ab morgen im Handel) verrät Jan Hofer, dass er sich schon länger darauf vorbereitet: "Wir essen nicht mehr so viele Fertigprodukte, sondern kochen lieber selbst. Kohlenhydrate und Kalorien haben wir dabei besonders im Blick." Dabei stellt Hofer, der Ende 2020 in die "Tagesschau"-Rente ging, auch klar, dass er zu Hause in Hamburg am Herd steht: "Meine Frau ist da willentlich unbegabt. Sie könnte das, aber ich glaube, sie hat keine Lust." Jan Hofer und Phong Lan Hofer sind seit 2018 verheiratet und haben einen fünfjährigen Sohn.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4816587