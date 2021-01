Streaming-Riese Netflix hat geliefert!

Wer genauer hingesehen hat, konnte in den jüngsten Netflix-Zahlen das ein oder andere Haar in der Suppe finden. Alles in allem zeigten sich Marktteilnehmer jedoch von dem jüngsten Zahlenwerk beim führenden Online-Streaming-Dienst begeistert.

Aktienrückkäufe in Sicht

Netflix (WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061) sieht sich kurz davor, nachhaltig einen positiven Free Cashflow zu erzielen. Ein Grund für das Management, darüber nachzudenken, ein neues Aktienrückkaufprogramm aufzulegen. Wie wir in den vergangenen Jahren sehen konnten, lieben Börsianer Aktienrückkäufe.

Starkes Wachstum

Neben den in Aussicht gestellten Aktienrückkäufen konnte Netflix auch an anderen Stellen mit dem jüngsten Quartalsbericht überzeugen.

Den vollständigen Artikel lesen ...