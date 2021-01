Bevor die bayerische IG Metall morgen (21.1.) ihre zweiten Tarifgespräche mit dem Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie führt, können die Kollegen in NRW und dem Südwesten eine erste Bilanz ihres Austausches ziehen. Das Fazit fällt gerade beim baden-württembergischen Verhandlungsführer Roman Zitzelsberger ernüchtern aus.Keinen Schritt weiter habe sie die Diskussion mit Südwestmetall am Montag gebracht, konstatierte Zitzelsberger im Nachgang. Sein Gegenüber, Wilfried Porth, erklärte auf der gemeinsamen PK: Solange die IG Metall Kostensenkungen nicht zustimme, mache es keinen Sinn, auf Lohnforderung einzugehen, so der Südwestmetall-Chef. Im Ländle sind die ...

