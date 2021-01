Bonn (www.anleihencheck.de) - Ein seit Mitte August mustergültiger Aufwärtstrend des Südafrikanischen Rands gegenüber dem Euro schien zunächst Anfang des Jahres entweder unterbrochen oder gar beendet worden zu sein, so die Analysten von Postbank Research.Das Aufkommen der Mutation des Covid-19-Virus mitten in der Sommersaison auf der Südhalbkugel und wieder steigende Fallzahlen hätten zu einem Einbruch der Touristenzahlen und einem erneuten, modifizierten Level-3-Lockdown geführt. Obgleich gestern mit einem Rückgang um 5,7 Prozent im Monats- beziehungsweise gar 11,6 Prozent im Jahresvergleich sehr schwache Zahlen zur Bergbauproduktion im vergangenen November in Südafrika publiziert worden seien, hätten Analysten kürzlich ihre Schätzungen zur Wirtschaftsentwicklung im vierten Quartal etwas angehoben. ...

