Der DAX bewegt sich in dieser Woche eher in ruhigen Bahnen. Die großen Bewegungen sind bisher ausgeblieben. Um so mehr tut sich bei den Einzelwerten. In den USA ist die Bilanzsaison in vollem Gange. Andreas Lipkow von Comdirect liefert einen Überblick. Die Aktie von Netflix hat auf die gestern nachbörslich vorgestellten Zahlen mit einem satten Kurssprung reagiert. Laut Lipkow waren dafür allerdings nicht Umsatz und Gewinn entscheidend, sondern zwei andere Faktoren. Unabhängig von Zahlen sorgt derzeit Thyssenkrupp für Aufsehen. Spekulationen zufolge könnte der Konzern seine Stahlsparte abspalten und sich auf Wasserstoff konzentrieren. Außerdem geht es im folgenden Interview um die Zahlen von SAP und den großen US-Banken, um die anstehenden Ergebnisse von IBM und Intel sowie um die jüngsten Entwicklungen in der Autobranche.