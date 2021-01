DJ Air Liquide übernimmt 40% an französischem Wasserstoffproduzenten

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Der Gasekonzern Air Liquide kauft sich bei einem Wasserstoffproduzenten ein. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es 40 Prozent an der H2V Normandy übernommen, die ein Werk für eine CO2-arme Wasserstoffproduktion in Frankreich plant. Die Air Liquide SA, die keine finanziellen Details nannte, will damit nach eigenen Angaben zur CO2-Reduzierung in der Industrie und im Bereich Mobilität beitragen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2021 04:22 ET (09:22 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.