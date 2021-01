2021 kann das Jahr des Durchbruchs des fliegenden Autos beziehungsweise der Passagierdrohne werden. Selbst Auto-Dino GM hat jetzt überraschend auf der CES ein Flug-Konzept (siehe AKTIONÄR-TV-Video) vorgestellt. Die News ging etwas unter, doch hat den Fokus auf diesen spannenden Bereich gelenkt. So rückt etwa immer mehr unsere Hot-Stock-Empfehlung EHang ins Rampenlicht. Alleine heute beträgt das Plus 50 Prozent. Treiber für die Aktie waren mehrere Fortschritte bei Drohnen-Sightseeing-Projekten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...