DJ Commerzbank vertieft Zusammenarbeit mit Microsoft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank arbeitet künftig enger mit Microsoft zusammen. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, will die Bank in den kommenden fünf Jahren einen signifikanten Teil ihrer Anwendungen in die Cloud-Computing-Plattform Microsoft Azure auslagern.

Die Commerzbank bezeichnet Cloud-Computing als eine "Schlüsseltechnologie für die digitale Transformation". Sie arbeitet dabei mit mehreren Technologiepartnern zusammen. "Die strategische Partnerschaft mit Microsoft verstärkt unser technisches Know-how und unterstützt uns dabei, unsere Anwendungen in die Cloud zu migrieren", sagte Commerzbank-COO Jörg Hessenmüller. "Das ist effizient, weil wir so flexibel sind und nur die Rechenleistung zahlen, die wir auch tatsächlich benötigen."

DJG/mgo/cbr

January 20, 2021 05:14 ET (10:14 GMT)

