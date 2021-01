Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG München/Salzburg, 20.01.2020. Die Verlängerung der Lockdowns in vielen Staaten bremst derzeit noch die Genesung der Wirtschaft in der Eurozone. Im zweiten Quartal und mit zunehmender Zahl der Impfungen wird sich die Erholung jedoch leichter entfalten können. Da die Lage in anderen Regionen wie etwa Asien besser aussieht, erholt sich die Weltwirtschaft insgesamt schneller. Die Staatshilfen werden fortgesetzt, niedrige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...