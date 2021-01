Hugo Boss legt heute einen Traumstart hin. Die Aktie liegt immerhin rund sieben Prozent in der Gewinnzone. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021!

Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...