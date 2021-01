Köln (ots) - Mit "Stahl aber herzlich" (Link: https://audionow.de/podcast/stahl-aber-herzlich-der-psychotherapie-podcast-mit-stefanie-stahl) startet heute bei AUDIO NOW der erste deutsche Podcast direkt von der Therapiecouch. In jeder Folge kommen echte - und zum Teil prominente - Klient*innen in die Therapiestunde von Deutschlands bekanntester Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl. Ob Beziehungsprobleme, mangelndes Selbstbewusstsein oder Bindungsangst - mit ihrer 30-jährigen Therapieerfahrung erkennt die Psychologin im gemeinsamen Gespräch den Kern des zugrundeliegende Problems und zeigt mögliche Lösungswege auf, die auch den Podcast-Hörer*innen helfen können, sich selbst und andere besser zu verstehen. Veröffentlicht wird "Stahl aber herzlich" von der Penguin Random House Verlagsgruppe und der Audio Alliance.Stefanie Stahl: "Ich finde es super, dass ich meine Hörer*innen auf AUDIO NOW mit meinem neuen Podcast direkt mit in meine Therapiestunden nehmen kann. In 'Stahl aber herzlich' kommen Singles, Paare und auch Prominente mit ihren Fragen zu mir. Wir finden im Gespräch gemeinsam heraus, was das zugrundeliegende Problem ist und welche Lösungswege sie einschlagen können. Dabei kommen viele Themen zur Sprache, wie z.B. Bindungsangst, tiefsitzende Selbstzweifel oder Verlustängste. Ich bin überzeugt, dass sich viele Hörer*innen in den Gesprächen wiederfinden und etwas für sich mitnehmen werden."In der ersten Folge von "Stahl aber herzlich" ist Viktoria zu Gast (VÖ 20.01.). Sie bevorzugt offene Beziehungen, ihre langjährige Affäre möchte nun eine monogame Beziehung mit ihr führen. Gemeinsam mit Stefanie Stahl findet sie heraus, warum sie sich nicht auf eine exklusive Beziehung einlassen möchte und welcher tiefe Wunsch sich dahinter verbirgt. Wie ein Paar, das seit zehn Jahren zusammen ist, mit einer Sexflaute umgeht, und welches große Thema tatsächlich dahintersteht, ist in der zweiten Folge (VÖ 03.02.) zu hören. In der dritten Episode (VÖ 17.2.) setzt sich Bestsellerautor Michael Nast, der mit seinem Buch "Generation Beziehungs(un)fähig" für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, bei Stefanie Stahl auf die Couch. Es wird schnell deutlich, warum er die eigene Inspirationsquelle für sein Buch ist. Mit Stefanies Hilfe gelangt er in der Sitzung an den Kern seiner Beziehungsangst.Stefanie Stahl ist Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin. Ihr erster Podcast "So bin ich eben" (der auch weiterhin im Wechsel mit "Stahl aber herzlich" bei AUDIO NOW erscheint) ist der erfolgreichste deutsche Podcast im Bereich Psychologie. Ihre Bücher, darunter "Das Kind in dir muss Heimat finden", "Jeder ist beziehungsfähig" und "So bin ich eben" aus dem Kailash Verlag stehen seit Jahren auf den Top-Rängen der Bestsellerlisten und haben sich millionenfach verkauft. Stefanie Stahl hält regelmäßig Vorträge und Seminare zu ihren Spezialgebieten Bindungsangst, Liebe und Selbstwertgefühl und bietet auf www.sinnsucher.de (http://www.sinnsucher.de) auch Onlinekurse zu diesen Themen an.Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.Die Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH ist ein Teil der internationalen Verlagsgruppe Penguin Random House, einem Unternehmensbereich des Medienkonzerns Bertelsmann SE & Co. KGaA. Zu den mehr als 40 Verlagen der größten deutschsprachigen Publikumsverlagsgruppe zählen u.a. Blanvalet, Goldmann, Heyne und Penguin sowie weitere Literatur- und Sachbuch-, Kinder- und Jugendbuch-, Ratgeber-, Bildband- und Hörbuchverlage darunter btb, Blessing, cbj, C. Bertelsmann, Der Audio Verlag, der Hörverlag, DVA, Ludwig, Luchterhand, Manesse, Mosaik, Random House Audio, Siedler und Südwest.Pressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4816855