Die aktuelle Nachrichtenlage um die Bayer-Aktie ist momentan richtig gut aus. Bayer will bei erfolgreicher Zulassung des CureVac-Impfstoffes in die Produktion einsteigen. Zudem hat die NordLB das Kursziel nach einer aussagekräftigen Medienveranstaltung angehoben. Trotz alledem hat die Aktie bis jetzt noch keine Fahrt aufgenommen.Am gestrigen Dienstag war die Hoffnung auf einen neuen Ausbruch groß. Der Wert stürmte zu Handelsbeginn über den Widerstand an der Gap-Kante vom 30. September bei 52,85 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...