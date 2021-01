Fiat Chrysler und Opel Mutterkonzern PSA bilden ab sofort den Konzern Stellantis. Der Zusammenschluss stellt den viertgrößten Fahrzeughersteller der Welt dar und strebt Marktdominanz an. Der Konzern unter der Führung des ehemaligen Peugeot-Chefs Carlos Tavares will der neue Weltführer im Bereich nachhaltiger Mobilität werden. Von Beginn an stehen 29 elektrische Pkw-Modelle im Katalog, bis zum Ende des Jahres sollen weitere zehn hinzukommen. Stellantis plant bis 2025 jedem neuen globalen Modell eine elektrische Version zur Seite zu stellen. Die Gruppe rechnet mit einem Anteil von...

