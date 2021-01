Brüssel (www.anleihencheck.de) - In Bezug auf das verwaltete Vermögen und die registrierten Zuflüsse sowie die globalen regulatorischen Fortschritte erlebten ESG- und nachhaltige Anlagen in 2020 ein Ausnahmejahr, diese positive ESG-Dynamik wird sich nach Meinung von Ophélie Mortier, Head of Responsible Investments bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM), auch 2021 fortsetzen - mit all ihren Chancen wie auch Risiken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...