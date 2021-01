Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Briten haben am 31. Januar 2020 die EU verlassen, so die Experten von BVI.Am 31. Dezember habe auch der Übergangszeitraum geendet, der zunächst noch für einen Quasi-EU-Status gesorgt habe. Das Vereinigte Königreich sei nun aus Sicht der EU ein Drittstaat. Für deutsche Anleger, die bereits in Fonds investiert seien, die in Großbritannien aufgelegt worden seien, würden sich keine Änderungen abzeichnen. Darauf weise die Aktion "Finanzwissen für alle" der im BVI organisierten Fondsgesellschaften hin. Die EU und die Briten hätten zuvor intensive Verhandlungen geführt, um sich auf die Bedingungen für den Austritt des Vereinigten Königreichs zu einigen und um nach dem Austritt Rechtssicherheit zu schaffen. ...

