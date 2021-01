Die Deutsche Bank könnte in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn von fast einer Milliarde Euro einfahren. CEO Christian Sewing würde die Verlustserie der letzten Jahre reißen und eine schwarze Null schreiben. Ob es so kommt, erfahren Anleger am 4. Februar bei der Vorlage der Bilanz für 2020. Andere Vorhaben der Bank sorgen aber schon jetzt für AufregungDie Bonuszahlungen der Deutschen Bank sind seit Jahren umstritten. Auch wegen der Sanierung fuhr das Finanzinstitut 2019 einen Verlust von mehr als ...

