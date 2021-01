ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Netflix nach Zahlen zum vierten Quartal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 540 auf 650 US-Dollar angehoben. Trotz des schärferen Wettbewerbs in den letzten zwölf Monaten habe der Online-Videodienst unter anderem bewiesen, dass er seine Kundenbasis erweitern und international expandieren könne, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei es Netflix gelungen, positive Barmittelzuflüsse zu erzielen, die operativen Margen auszubauen und weltweit die Preise zu erhöhen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 03:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 03:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061

