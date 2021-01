NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Goldman Sachs nach Quartalszahlen von 280 auf 308 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die starken Kennziffern der US-Investmentbank habe er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2021 bis 2023 erhöht, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem könnte Goldman Sachs im laufenden Jahr eigene Aktien im Volumen von 6 Milliarden US-Dollar zurückkaufen./edh/mis



