HempFusion Wellness Inc. (TSX:CBD.U) ("HempFusion" oder das "Unternehmen"), ein führendes CBD-Unternehmen im Gesundheits- und Wellnessbereich, das die Kraft der Vollwert-Hanfnahrung nutzt, freut sich bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Probulin Probiotics, LLC ("Probulin") ihr Produktsortiment in bestimmten stationären Geschäften vergrößert und ihren Vertrieb auf Amazon durch einen einzigartigen E-Commerce-Store innerhalb der Amazon-Plattform erweitert hat. Das erweiterte Produktsortiment ist in den großen Einzelhandelsgeschäften wie Sprouts und Fresh Thyme erhältlich und umfasst auch das neue Probulin "Total Care Immune"-Produkt des Unternehmens.

The Probulin Store on Amazon (Photo: Business Wire)

Probulin, laut Spins syndizierten Angaben eine der am schnellsten wachsenden Marken für probiotische Nahrungsergänzungsmittel in den Vereinigten Staaten, hat "The Probulin Store" auf der bewährten E-Commerce-Plattform von Amazon gestartet. Seit dem Beta-Launch Anfang Dezember 2020 hat Amazon Probulin dabei geholfen, Markenbekanntheit zu erzeugen und sowohl den Verkauf als auch die Produktaufklärung für Probulins komplette Linie an Produkten mit nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten Wirkstoffen zu fördern. Erste Resultate haben einen starken durchschnittlichen "Return on Ad Spend" (ROAS) von 8,54 USD für jeden investierten USD erzielt.

"Wir freuen uns unglaublich, den Probulin-Store auf Amazon zu starten, der unserer Marke einen enormen Zugang zu neuen Kunden ermöglicht", kommentierte Jason Mitchell, N.D., Chief Executive Officer von HempFusion. "70 unseres Immunsystems befindet sich im Darm, daher ist es keine Überraschung, dass die Verbraucher heute mehr denn je aktiv nach Probiotika suchen und nach Marken Ausschau halten, denen sie vertrauen können, um die Gesundheit des Verdauungssystems und des Immunsystems sowie die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Der Start unseres Probulin-Stores auf der weltweit größten E-Commerce-Plattform ist ein enormer Schritt für das Unternehmen und stützt unsere umfassendere Initiative, im Laufe des Jahres 2021 und darüber hinaus ein signifikantes E-Commerce-Wachstum zu erzielen", so Dr. Mitchell weiter.

Probulin ist eine der wenigen probiotischen Marken bei Amazon, die kühl und gut geschützt direkt an die Haustür der Verbraucher geliefert werden. Die Produkte werden in umweltfreundlichen, aus recyceltem Baumwoll-Jeansstoff hergestellten Isolierboxen geliefert und zum Schutz des probiotischen Materials auf Eis versandt. Probulins wissenschaftlich geprüftes probiotisches Verabreichungssystem MAKTrek-3-D bietet ein dreistufiges Schutzsystem, das ein besseres Überleben der nützlichen probiotischen Bakterien gewährleistet, so dass mehr der Probiotika lebend im Darm ankommen können.

Probulin-Produkte kombinieren die Verdauungs- und Immununterstützung von Prä-, Pro- und Postbiotika und sind aus wissenschaftlich dokumentierten Stämmen lebender probiotischer Nutzbakterien entwickelt. Hergestellt in einer NSF-zertifizierten cGMP-Anlage, sind Probulin-Produkte frei von GVOs, Weizen, Gluten, Magnesiumstearat, Phthalaten und anderen schädlichen Zusatzstoffen.

ÜBER HEMPFUSION

HempFusion ist ein führendes Unternehmen für CBD für Gesundheit und Wellness, das das Potential der Vollwerternährung mit Hanf nutzt. HempFusion vertreibt seine Marken wie HempFusion, Probulin Probiotics, Biome Research und HF Labs über ca. 4.000 Einzelhändler in allen 50 Staaten der USA sowie an ausgewählten internationalen Standorten. Das vielfältige Produktportfolio von HempFusion, das sich auf die Einhaltung einschlägiger Bestimmungen und Anwendungssicherheit für den Menschen stützt, umfasst 46 Artikelpositionen, darunter Tinkturen, rechtlich geschützte und von der FDA zugelassene rezeptfreie Mittel zur topischen Anwendung, Produktlinien für Ärzte/Heilpraktiker und vieles mehr. Da sich HempFusion stark auf Forschung und Entwicklung konzentriert, befinden sich derzeit weitere 30 Produkte in der Entwicklung. HempFusion ist ein Mitglied des Gremiums US Hemp Roundtable, und Probulin Probiotics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HempFusion, ist laut Daten von SPIN eines der wachstumsstärksten Unternehmen für Probiotika in den USA. Die CBD-Produkte von HempFusion beruhen auf einem rechtlich geschützten Whole Food Hemp Complex und sind im Einzelhandel oder online bei HempFusion unter www.hempfusion.com oder www.probulin.com erhältlich.

