Die Barmenia Versicherungsgruppe hält nun mit Umsetzung der im Herbst angekündigten Beteiligung einen Anteil von 25,1% an der PrismaLife AG. Der liechtensteinische Lebensversicherer soll innerhalb der Gruppe als Kompetenzzentrum für internationale Angebote fondsgebundener Lebensversicherungen agieren. Eine Beteiligungserhöhung der Barmenia an der PrismaLife ist langfristig möglich, heißt es zudem in einem aktuellen Pressestatement.

