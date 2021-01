Basel (ots) - Die forschende Pharmaindustrie blickt auf ein aussergewöhnliches Jahr zurück. Dank des grossen Engagements der Industrie werden in der Schweiz bereits ein Jahr nach dem erstmaligen Auftreten des neuartigen Coronavirus die ersten Personen geimpft. Es zeigt sich: Ein starker Pharmahub ist für unser Land ein wichtiger Standortvorteil. Jetzt gilt es, diesen für die kommenden Jahre zu sichern.



Wir laden Sie herzlich zu unserer virtuellen Pressekonferenz am 3. Februar um 14:30 Uhr ein, um zusammen mit IQVIA Schweiz aus der Sicht der forschenden Pharmaindustrie auf das Jahr 2020 zurückzublicken und einen Ausblick auf das angelaufene Jahr 2021 zu machen. Denn auch neben der Pandemie steht die Pharmaindustrie vor zahlreichen Herausforderungen - nicht nur in der Krisenbewältigung ist die Schweiz auf einen starken Forschungs- und Innovationsstandort Schweiz angewiesen.



Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung bis am 1. Februar an Miriam Flury zu schicken (miriam.flury@interpharma.ch (mailto:miriam.flury@interpharma.ch)). Anschliessend werden wir Ihnen die persönliche Einladung und den Link zur Medienkonferenz zustellen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Pressekontakt:



Samuel Lanz

Leiter Kommunikation bei Interpharma

079 766 38 86



Original-Content von: Interpharma, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002276/100863560

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de