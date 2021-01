Folgende Personen wurden in den Beirat berufen: Vorsitzender, Clay Johnston, M.D., Ph.D.sowie als Mitglieder Greg Albers, M.D.und Brett Cucchiara, M.D.

AUSTIN, Texas, Jan. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat heute die erste Sitzung seines medizinischen Beirats für zerebrovaskuläre Erkrankungen (Cerebrovascular Medical Advisory Board, CMAB) angekündigt.Der CMAB besteht aus wichtigen Meinungsbildnern, die sich auf zerebrovaskuläre Erkrankungen wie den ischämischen Schlaganfall spezialisiert haben. Dieser ist die weltweit dritthäufigste Todesursache und die zweithäufigste Ursache für Behinderungen.Den Vorsitz des CMAB hat Clay Johnston, M.D., Ph.D. inne, Dekan der Dell Medical School, Vice President for Medical Affairs der University of Texas, Austin.Zu den Mitgliedern des Beirats gehören Greg Albers, M.D., Director des Stanford University Stroke Center, und Brett Cucchiara, M.D., Director des Neurovascular Ultrasound Laboratory an der University of Pennsylvania.



Der CMAB bietet medizinisches und klinisches Expertenwissen für den neuen Neuroprotektivum-Kandidaten von XBiotech, einer entzündungshemmenden True Human-Antikörpertherapie zur Behandlung von Schlaganfällen.Dr.Clay Johnston kommentiert: "Wir haben bereits großartige Ergebnisse bei der Erhöhung der Reperfusion nach einem Schlaganfall erzielt, haben aber bisher noch keine Lösung für die nachgelagerten Verletzungen, die beinahe immer auftreten.Entzündungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Verletzung, und die Blockierung von IL-1? hat wirklich das Potenzial, das Therapieergebnis für Patienten weiter zu verbessern.Ich bin wirklich begeistert von den Möglichkeiten eines neuroprotektiven Wirkstoffs."

Zusammen mit dem CMAB hat das Unternehmen das Potenzial, Patienten bahnbrechende Antikörpertherapien zu bieten, die dazu beitragen, die Auswirkungen von Schlaganfällen zu verringern und die Genesung von Schlaganfallpatienten zu verbessern.Derzeit ist keine Behandlung der schädlichen Auswirkungen einer Reperfusionsverletzung mit Neuroprotektiva zugelassen, was einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf darstellt.

John Simard, President und CEO von XBiotech, kommentiert: "Ich fühle mich sehr geehrt, die Unterstützung dieser herausragenden medizinischen Experten zu erhalten. Sie unterstützen XBiotech bei der Entwicklung eines True Human-Antikörpers, der unserer Ansicht nach ein beispielloses Potenzial als Neuroprotektivum für Patienten mit ischämischen Schlaganfällen bietet.Wir planen, die klinische Entwicklung dieses einzigartigen neuen Medikaments zu beschleunigen."

Zum medizinischen Beirat für zerebrovaskulären Erkrankungen von XBiotech gehören:

Clay Johnston M.D., Ph.D.ist derzeit als Gründungsdekan der Dell Medical School an der University of Texas in Austin tätig.Als Neurologe, der sich auf die Schlaganfallversorgung und -forschung spezialisiert hat, hat er umfangreiche Veröffentlichungen zur Prävention und Behandlung von Schlaganfällen und transitorischen ischämischen Attacken veröffentlicht.Er hat mehrere große Kohortenstudien und drei internationale multizentrische randomisierte Studien geleitet.Dr.Johnston hat am Amherst College und an der Harvard Medical School studiert.Später promovierte erim Fach Epidemiologie an der University of California, Berkeley, und war Arzt in der Neurologie an der UCSF, wo er eine Facharztausbildung in Gefäßneurologie absolvierte.Dr.Johnston erhielt für seine Forschung nationale Auszeichnungen und wurde 2019 in die National Academy of Medicine gewählt.

Greg W. Albers, M.D.ist Schlaganfall- und Gefäßneurologe und derzeit Director des Stanford Stroke Center am Stanford Medical Center.Dr.Albers ist Professor der Coyote Foundation und hat eine Ehrenprofessur für Neurochirurgie und Neurologische Wissenschaften an der Stanford University inne.Dr.Albers Forschung konzentriert sich auf die Diagnose, Behandlung und Prävention von ischämischen Schlaganfällen.Als erfolgreicher und renommierter Forscher hat er mehr als 450 Artikel zu Themen im Zusammenhang mit zerebrovaskulären Erkrankungen in Peer-Review-Fachzeitschriften verfasst.

Brett L. Cucchiara M.D.ist Professor für Neurologie und Director des Neurovascular Ultrasound Laboratory an der University of Pennsylvania.Er ist auf zerebrovaskuläre Erkrankungen spezialisiert und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich klinischer Schlaganfallstudien und der Biomarker-Forschung.Dr.Cucchiara ist Mitglied des American Board of Psychiatry and Neurology.



Die Reperfusion des Gehirns oder die Öffnung der verstopften Arterie ist der Eckpfeiler der Notfallbehandlung bei einem ischämischen Schlaganfall.Das Öffnen einer verstopften Arterie ist jedoch mit der schnellen Induktion einer Entzündung verbunden, bei der die wiederhergestellte Blutversorgung hinter der verstopften Arterie beginnt, im Gehirn zu rezirkulieren.Die durch die Entzündung bedingte Hirnverletzung kann verheerend sein.Derzeit gibt es kein zugelassenes Medikament zur Reduzierung von durch Reperfusion verursachten Verletzungen.XBiotech gab zuvor in einer Publikation bekannt, dass bei Tiermodellen mit Schlaganfall eine signifikante Reduzierung von Hirnverletzungen beschrieben wurde, wenn ein IL-1?-neutralisierender Antikörper vor dem Lösen der Verstopfung der Arterie zur Entzündungshemmung eingesetzt wurde.

Am 30. Dezember 2019 hat XBiotech im Zuge einer Transaktion im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar einen entzündungshemmenden True Human-Antikörper verkauft.Das Unternehmen hat seitdem intensiv daran gearbeitet, 2021 eine neue Serie von entzündungshemmenden True Human-Therapien in die Kliniken zu bringen.XBiotech entwickelt nun eine neuartige True Human-Antikörpertherapie, die als Neuroprotektivum Interleukin-1 Alpha (IL-1?) neutralisiert.IL-1? ist ein Auslöser bei der Entstehung einer Entzündung.Bei einer Deregulierung der Entzündung oder in Situationen einer akuten Verletzung, wie sie nach einer Reperfusion auftritt (Wiederherstellung des Blutflusses nach Aufhebung der Blockade einer Arterie), verstärkt IL-1? die Entzündung, was zu einer Verschlimmerung der Verletzung führt.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer Pipeline von Therapien voran, für die natürlich vorkommende Antikörper von Patienten mit Immunität gegen bestimmte Erkrankungen nutzbar gemacht werden.Die natürliche Immunität des Menschen als Quelle neuer Medikamente zu nutzen, bietet das Potenzial, die Behandlungsstandards bei zahlreichen Krankheiten neu zu definieren.

Am 30. Dezember 2019 hat XBiotech einen IL-1?-blockierenden True Human-Antikörper verkauft, der in einer Reihe klinischer Studien erfolgreich eingesetzt wurde.Der Verkauf des Antikörpers brachte eine Vorauszahlung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar ein und kann bis zu 600 Millionen US-Dollar an potenziellen Meilensteinzahlungen generieren.Dabei hat sich das Unternehmen das Recht vorbehalten, True Human-Antikörper zu entwickeln, die in anderen medizinischen Bereichen als der Dermatologie auf IL-1? abzielen.Während sich das Unternehmen zunächst noch auf einen einzigen, auf IL-1? abzielenden True Human-Antikörper konzentrierte, plant es nun die Entwicklung mehrerer Produktkandidaten, die in spezifischen medizinischen Bereichen auf IL-1? abzielen.

Zusätzlich zum jüngsten Verkauf seines Anti-IL-1?-Antikörpers hat XBiotech nun weitere Einnahmequellen.Seit dem 1. Januar 2020 nutzt XBiotech seine firmeneigene Produktionstechnologie, um im Rahmen eines zweijährigen Liefervertrags ein klinisches Arzneimittel für ein großes Pharmaunternehmen herzustellen.Darüber hinaus bietet XBiotech Auftragsforschungstätigkeiten für klinische Studien an, um zwei große, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studien der Phase II durchzuführen.Die finanzielle Stärke, die aus dem Verkauf und der Auftragstätigkeit entsteht, ermöglicht es XBiotech, sowohl seine Anti-IL-1?-Produktentwicklung als auch seine Programme für Infektionskrankheiten auszubauen.

Um den Fortschritt der Pipeline des Unternehmens zu beschleunigen, erweitert das Unternehmen sein bestehendes Produktions- und Forschungszentrum und plant den Bau eines weiteren 2790 m2 großen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Infektionskrankheiten auf seinem 19 Hektar großen Grundstück in Austin, Texas, das sich vollständig im Besitz des Unternehmens befindet.Die Erweiterung und der Neubau werden zusätzlich zu der derzeit auf dem Gelände bestehenden kundenspezifisch gebauten 3066 m2 großen kombinierten Produktions- und F&E-Einrichtung errichtet. XBiotech besitzt das 19 Hektar große Gelände und alle darauf befindlichen Strukturen schuldenfrei und plant den weiteren Ausbau von Einrichtungen.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com .

Über True Human - therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech sind die einzigen Antikörper, welche unverändert von Personen stammen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen.(Im Gegensatz zu allen kommerziell erhältlichen Antikörpern, die als "humanisiert" oder "vollständig human" bezeichnet werden, stammen die True Human-Antikörper von XBiotech direkt aus der natürlichen menschlichen Immunreaktion auf bestimmte Erkrankungen und werden nicht modifiziert, verursachen somit keine Immunogenität.) Im Rahmen von Forschung und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

